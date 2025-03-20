Россияне ударили по поселку под Запорожьем: разрушены жилые дома
Вечером 19 марта российские оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области. В поселке Камышеваха Запорожского района пострадала гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"В результате атаки в поселке Камышеваха разрушен частный дом и повреждены расположенные рядом", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 19 марта российские войска нанесли удар по Запорожью. Ранения получили двое мужчин.
Россияне снова ударили по Купянску: есть погибшийВсе новости »
19 марта 2025, 23:45В Запорожской области в результате обстрелов есть повреждения на сельхозпредприятии
19 марта 2025, 14:20Армия РФ обстреляла Херсон из артиллерии: есть погибший и раненый
19 марта 2025, 13:24
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Отрезал голову и руки жертвы: на Львовщине изверг получил 10 лет тюрьмы за убийство женщины
20 марта 2025, 03:15Новая гонка вооружений: к чему ведут договоренности США и России
20 марта 2025, 02:57Жирные цели в Крыму: разведчики уничтожили российские системы ПВО, морские суда и вертолет
20 марта 2025, 02:35Предприниматель из Тернополя под видом водителей переправил за границу 32 мужчин
20 марта 2025, 02:14На Львовщине будут судить мужчину, совершившего вооруженное нападение на АЗС
20 марта 2025, 01:50Обстрел Кировоградщины: повреждена инфраструктура "Укрзализныци", изменены маршруты поездов
20 марта 2025, 01:40На Николаевщине адвокатка пыталась подкупить пограничника, чтобы переправить за границу мужчину
20 марта 2025, 01:33Смертельное ДТП в Днепре: спасатели деблокировали погибшего и пострадавшего
20 марта 2025, 01:15Оккупанты обстреляли Запорожье: ранены 2 человека
20 марта 2025, 01:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »