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20 марта 2025, 02:00

Россияне ударили по поселку под Запорожьем: разрушены жилые дома

20 марта 2025, 02:00
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фото: Запорожская ОВА
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Вечером 19 марта российские оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области. В поселке Камышеваха Запорожского района пострадала гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"В результате атаки в поселке Камышеваха разрушен частный дом и повреждены расположенные рядом", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 марта российские войска нанесли удар по Запорожью. Ранения получили двое мужчин.

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