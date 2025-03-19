На Запоріжжі внаслідок обстрілів є пошкодження на сільгосппідприємстві
Російська армія атакує цивільну інфраструктуру Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
У Малокатеринівці внаслідок удару FPV-дроном вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватний будинок та дитячий майданчик.
У Біленькому внаслідок атаки на сільгосппідприємство пошкоджене обладнання.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 426 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
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