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20 березня 2025, 01:00

Окупанти обстріляли Запоріжжя: поранені 2 людей

20 березня 2025, 01:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора ввечері російські війська завдали удару по Запоріжжю. Постраждали цивільні

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Їх стан медики оцінюють як середній", — йдеться у повідомленні.

Наразі потерпілі отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Запорізької області.

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