Тисячі людей на Одещині та Дніпропетровщині залишились без світла - ДТЕК
Вночі росіяни знову атакували українську енергетику. Внаслідок цього є відключення світла в деяких громадах. Енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електроенергію людям
Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.
Енергетики повідомили, що вночі росіяни вкотре вдарили по енергетичних об'єктах в Дніпропетровській та Одеській областях. Частина жителів цих регіонів залишилась без світла.
"Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", - повідомили в ДТЕК.
Нагадаємо, що також зранку 15 березня росіяни атакували Київщину. Зокрема, повідомляється про пошкоджені житлові будинки. Правоохоронці вже працюють на місці обстрілів.
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