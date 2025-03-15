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Вночі росіяни знову атакували українську енергетику. Внаслідок цього є відключення світла в деяких громадах. Енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електроенергію людям

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Енергетики повідомили, що вночі росіяни вкотре вдарили по енергетичних об'єктах в Дніпропетровській та Одеській областях. Частина жителів цих регіонів залишилась без світла.

"Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, що також зранку 15 березня росіяни атакували Київщину. Зокрема, повідомляється про пошкоджені житлові будинки. Правоохоронці вже працюють на місці обстрілів.