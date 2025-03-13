Росіяни за добу завдали майже 300 ударів по Запорізькій області

З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...

Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком

24 лютого 2025

Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач

Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...