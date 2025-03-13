Росіяни за добу завдали майже 300 ударів по Запорізькій області
Упродовж доби армія РФ завдала 296 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки на Василівський район було поранено 50-річного чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграмі.
За його словами, ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Степногірську, Степовому, Гуляйполю, Микільському та Чарівному. 147 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Преображенку. 4 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку. 129 артударів завдано по території Степногірська, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"50-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Василівський район", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російська армія накрила з артилерії Запорізький район.