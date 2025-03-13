Россияне в сутки нанесли почти 300 ударов по Запорожской области

фото: Запорожская ОВА

За сутки армия РФ нанесла 296 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки на Васильевский район был ранен 50-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Телеграмме.

По его словам, враг совершил 16 авиационных ударов по Степногорску, Степному, Гуляйполю, Никольскому и Волшебному. 147 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Кушугум, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку, Преображенку. 4 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку. 129 артударов нанесено по территории Степногорска, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

"50-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Васильевский район", - говорится в сообщении.

Напомним, русская армия накрыла из артиллерии Запорожский район.