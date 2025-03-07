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07 марта 2025, 08:20

Россияне более 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: повреждены дома, есть пострадавший

07 марта 2025, 08:20
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фото: Запорожская ОВА
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Вчера, 6 марта, оккупационные войска РФ нанесли 424 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, пострадал гражданский

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 19 частных жилых домов, квартир и гаражей.

"66-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки по Пологовскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью, 7 марта, кафиры атаковали Полтавщину. В Миргородском районе поврежден бытовой газопровод, пострадали мирные жители, среди них – ребенок.

РФ война обстрелы оккупанты Запорожская область Федоров Иван Сергеевич пострадавший
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