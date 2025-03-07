Россияне более 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: повреждены дома, есть пострадавший
Вчера, 6 марта, оккупационные войска РФ нанесли 424 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, пострадал гражданский
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 19 частных жилых домов, квартир и гаражей.
"66-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки по Пологовскому району", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью, 7 марта, кафиры атаковали Полтавщину. В Миргородском районе поврежден бытовой газопровод, пострадали мирные жители, среди них – ребенок.
Оккупанты ударили по Харькову: возникли пожары, ранены мирные жителиВсе новости »
07 марта 2025, 07:45В Тернопольской области вражеские ракеты попали в промышленный объект: возможные ограничения с подачей газа
07 марта 2025, 07:21Войска РФ атаковали FPV-дроном жителя Гуляйполя
06 марта 2025, 16:55
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
За сутки ВСУ ликвидировали 1150 оккупантов и уничтожили более 20 ББМ россиян
07 марта 2025, 09:45Удар по предприятию в Харькове: количество пострадавших увеличилось
07 марта 2025, 09:20Оккупанты атаковали инфраструктурные объекты Прикарпатья: детали
07 марта 2025, 09:05В Херсонской области россияне убили двух человек
07 марта 2025, 08:50Войска РФ ударили по инфраструктуре Черниговщины: в ОВА рассказали о последствиях атаки
07 марта 2025, 08:35В Киевской области масштабный пожар уничтожил СТО
07 марта 2025, 08:00Оккупанты ударили по Харькову: возникли пожары, ранены мирные жители
07 марта 2025, 07:45На Полтавщине из-за российской атаки пострадали гражданские, среди них – ребенок
07 марта 2025, 07:29В Тернопольской области вражеские ракеты попали в промышленный объект: возможные ограничения с подачей газа
07 марта 2025, 07:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »