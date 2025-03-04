РФ нанесла авиаудар по Запорожью: погиб мужчина

фото: ГСЧС Запорожье

В результате авиаудара по селу Омельник на Запорожье погиб 49-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что накануне российские оккупанты нанесли авиационных ударов по селу Омельник на Пологовщине. В результате атаки был разрушен жилой дом, а на месте возник пожар.

Под завалами оказались два человека: 49-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из-под обломков, и медики ГСЧС оказали ей необходимую помощь, однако она отказалась от госпитализации.

49-летнего мужчину спасти не удалось. Его тело деблокировано из-под завалов.

По данным Запорожской ОВА, за сутки российские войска нанесли 510 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Враг совершил 10 авиационных ударов, атаковал 382 беспилотника, а также провел 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, 111 артиллерийских ударов накрыли территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Поступило 17 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей, гаражей.

Напомним, в ночь на 4 марта враг атаковал Сумы дронами. Один из них попал в крышу детской больницы, возник пожар. К счастью, люди не пострадали.