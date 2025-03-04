06:45  04 марта
Обновление в Резерв+: в электронных направлениях на ВВК появилась дата прибытия на медосмотр
01:05  04 марта
Работал HIMARS: Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва"
06:05  04 марта
Сокровища в чемодане: киевлянка хотела выехать из Украины с коллекцией старинных монет
UA | RU
UA | RU
04 марта 2025, 13:48

РФ нанесла авиаудар по Запорожью: погиб мужчина

04 марта 2025, 13:48
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Запорожье
Читайте також
українською мовою

В результате авиаудара по селу Омельник на Запорожье погиб 49-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что накануне российские оккупанты нанесли авиационных ударов по селу Омельник на Пологовщине. В результате атаки был разрушен жилой дом, а на месте возник пожар.

Под завалами оказались два человека: 49-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из-под обломков, и медики ГСЧС оказали ей необходимую помощь, однако она отказалась от госпитализации.

49-летнего мужчину спасти не удалось. Его тело деблокировано из-под завалов.

По данным Запорожской ОВА, за сутки российские войска нанесли 510 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Враг совершил 10 авиационных ударов, атаковал 382 беспилотника, а также провел 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, 111 артиллерийских ударов накрыли территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Поступило 17 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей, гаражей.

Напомним, в ночь на 4 марта враг атаковал Сумы дронами. Один из них попал в крышу детской больницы, возник пожар. К счастью, люди не пострадали.

Запорожская область БПЛА гражданские пожар ГСЧС завалы погибший ранение
Удар по детской больнице в Сумах: медучреждение продолжает работать
04 марта 2025, 12:25
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
04 марта 2025, 08:40
Войска РФ ударили по детской поликлинике в Сумах: возник пожар
04 марта 2025, 02:20
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
В Кировоградской области неизвестный предмет взорвался в руках 1,7 летнего ребенка
04 марта 2025, 14:25
В Боярке мужчина забил до смерти родного брата
04 марта 2025, 14:24
Ежемесячно Харьковщина вносит в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества не менее 800 новых объектов. Чаще всего – жилые
04 марта 2025, 14:10
Призвал к убийству украинцев: звезда "Интернов" Охлобыстин получил подозрение от СБУ
04 марта 2025, 14:00
США не прекращали предоставлять Украине разведданные, – СМИ
04 марта 2025, 13:29
В Украине выросли пенсии
04 марта 2025, 13:06
Удар по детской больнице в Сумах: медучреждение продолжает работать
04 марта 2025, 12:25
В Верховной Раде отреагировали на приостановку военной помощи от США
04 марта 2025, 12:07
Наводили вражеские удары на Славянск и Краматорск: задержаны два агента РФ
04 марта 2025, 11:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »