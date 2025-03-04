У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
Сили оборони за минулу добу знищили 1340 російських окупантів
Про це інформує RegioNews із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів, 3 танки, 8 бронемашин, 45 артсистем, 86 БПЛА, а також 107 одиниць авто та спецтехніки.
Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 879 410 осіб.
Загалом з початку війни ліквідовано:
- танків - 10 255 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 21 298 (+8) од,
- артилерійських систем - 24 064 (+45) од,
- засобів ППО - 1 094 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 741 (+86) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 39 428 (+101) од.
Нагадаємо, Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва".
Раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
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