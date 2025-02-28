Удари КАБами та "шахедами": в ОВА розповіли про наслідки атак на Запоріжжі
Вчора, 27 лютого, окупаційні війська РФ завдали 483 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, поранення дістала мирна жителька
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше 30 приватних житлових будинків і квартир
"82-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 12 авіаційних ударів по Камʼянському, Гуляйполю, Щербакам, Чарівному та Долинці.
- 269 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Три обстріли із РСЗВ накрили Малу Токмачку та Новоданилівку.
- 199 артударів завдали росіяни по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, вчора ввечері загарбники атакували Запоріжжя "шахедами". Загорілася багатоповерхівка, постраждала літня жінка.
Росіяни вдарили по Сумах: є постраждаліВсі новини »
28 лютого 2025, 01:42Росіяни атакували Миколаїв: уламки "Шахеда" впали на склад
28 лютого 2025, 01:24Росія завдала масованого удару по енергосистемі Харківщини: постраждав чоловік
28 лютого 2025, 00:05
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
Тактика Білого дому: пряники скінчилися, час батога
28 лютого 2025, 08:37На Херсонщині через російські обстріли поранені 7 цивільних
28 лютого 2025, 08:20На Житомирщині викрили схему викрадення брендового одягу
28 лютого 2025, 08:17Атака "шахедів" на Запоріжжя: у багатоповерхівках знищені квартири, пошкоджені приватні будинки
28 лютого 2025, 08:05В Укренерго пояснили, чому застосували аварійні відключення електроенергії
28 лютого 2025, 07:55Лікарні в окупації не справляються з епідемією грипу через обслуговування армії РФ, – ЦНС
28 лютого 2025, 07:52На Кіровоградщині затримали посадовця податкової, який отримав 200 тис. грн хабара
28 лютого 2025, 07:40У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі
28 лютого 2025, 07:26У чотирьох областях України діють аварійні відключення світла
28 лютого 2025, 07:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Всі блоги »