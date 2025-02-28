Атака "шахедов" на Запорожье: в многоэтажках уничтожены квартиры, повреждены частные дома
Вчера вечером, 27 февраля, россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА типа "Shahed 136". В результате обстрелов в городе повреждены частные дома и многоэтажки. Люди остались без жилья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"5 частных домов и 3 многоэтажки повреждены в результате атаки БпЛА на Запорожье. Пожар уничтожил три квартиры в многоэтажке, в подъезде отключено газо- и электроснабжение", – говорится в сообщении.
В настоящее время коммунальщики ликвидируют последствия вражеской атаки.
Напомним, вчера вечером захватчики атаковали Запорожье "шахедами". Загорелась многоэтажка, пострадала пожилая женщина.
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