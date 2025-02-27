Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": загорілася багатоповерхівка, постраждала жінка
У четвер, 27 лютого, російська армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок влучання є пошкодження, постраждала жінка
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, вибуховою хвилею пошкоджені житлові квартири, приватні будинки та гаражі. Крім того, загорілися квартири на верхніх поверхах багатоповерхівки.
"Постраждала жінка. Всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок влучання російського "шахеда" пошкоджене приватне домоволодіння у Харківському районі. Поранені дві людини.
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