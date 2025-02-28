Удары КАБами и "шахедами": в ОВА рассказали о последствиях атак на Запорожье
Вчера, 27 февраля, оккупационные войска РФ нанесли 483 удара по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, ранения получила мирная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 30 частных жилых домов и квартир
"82-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера вечером захватчики атаковали Запорожье "шахедами". Загорелась многоэтажка, пострадала женщина.
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