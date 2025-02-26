У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
Момент дронового удару по приватному будинку у селі Крюківщина під Києвом зафіксували камери спостереження
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.
На відео видно сильний спалах після влучання, вогонь спалахнув миттєво.
Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок. Раніше з'явилися фото та відео з місця масштабної пожежі. Відомо, що двоповерховий будинок повністю був знищений вогнем.
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