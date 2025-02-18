У Запоріжжі зіткнулися BMW і Hyundai: є постраждалі

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Аварія сталася вдень 18 лютого в одному з районів Запоріжжя. Постраждалих ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.

Відомо, що в автопригоду потрапили дві іномарки. Надзвичайники ліквідували наслідки ДТП.

"Внаслідок аварії та отриманих травм пасажира автомобіля BMW і водійку Hyundai госпіталізували до лікарні каретою швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Триває слідство.

Нагадаємо, на Кіровоградщині сталась смертельна ДТП. У аварії загинула 30 річна жінка. Рятувальникам довелося діставати її тіло з потрощеного авто за допомогою шабельної пили. Ще двоє жинок отримали травми.