У Запоріжжі зіткнулися BMW і Hyundai: є постраждалі
Аварія сталася вдень 18 лютого в одному з районів Запоріжжя. Постраждалих ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.
Відомо, що в автопригоду потрапили дві іномарки. Надзвичайники ліквідували наслідки ДТП.
"Внаслідок аварії та отриманих травм пасажира автомобіля BMW і водійку Hyundai госпіталізували до лікарні каретою швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Триває слідство.
Нагадаємо, на Кіровоградщині сталась смертельна ДТП. У аварії загинула 30 річна жінка. Рятувальникам довелося діставати її тіло з потрощеного авто за допомогою шабельної пили. Ще двоє жинок отримали травми.
Смертельна ДТП на Рівненщині: загинула пара пенсіонерівВсі новини »
18 лютого 2025, 15:05Смертельне ДТП на Кіровоградщині: рятувальники діставали людей з потрощеного авто
17 лютого 2025, 21:53Під Києвом легковик збив не переході 13-річну дівчинку: дитину госпіталізували
17 лютого 2025, 14:55
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Пакт Лаврова-Рубіотропа: у Саудівський Аравії США та РФ поки що не домовились
18 лютого 2025, 17:32Поліція розшукує шахраїв, які ошукали двох жительок Миколаївщини
18 лютого 2025, 17:20РФ хоче вибори в Україні, щоб замість Зеленського обрали маріонетку Кремля: у ЗМІ розповіли, про що говорили США та РФ у Саудівській Аравії
18 лютого 2025, 16:52Житель Тернопільщини може сісти на 7 років за саморобний пістолет
18 лютого 2025, 16:44В Україні викрили масштабну нарколабораторію: продавали "товар" по всіх регіонах через інтернет
18 лютого 2025, 16:36Біля Херсона окупанти атакували безпілотником чоловіка: медики борються за його життя
18 лютого 2025, 16:35У Києві рятувальники витягли собаку з Дніпра
18 лютого 2025, 16:20На Запоріжжі росіяни вдарили дроном по цивільній автівці
18 лютого 2025, 16:10В Івано-Франківській області заклади переводять на дистанційне навчання: названа причина
18 лютого 2025, 15:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці