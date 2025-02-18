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18 февраля 2025, 17:15

В Запорожье столкнулись BMW и Hyundai: есть пострадавшие

18 февраля 2025, 17:15
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фото: ГСЧС Украины в Запорожской области
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Авария произошла днем 18 февраля в одном из районов Запорожья. Пострадавших госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Запорожской области.

Известно, что в аварию попали две иномарки. Чрезвычайники ликвидировали последствия ДТП.

"В результате аварии и полученных травм пассажира автомобиля BMW и водитель Hyundai госпитализировали в больницу каретой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

Напомним, на Кировоградщине произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 30-летняя женщина. Еще две женщины получили травмы и были госпитализированы.

госпитализация ДТП ГСЧС авария Запорожье травмы
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