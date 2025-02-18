В Запорожье столкнулись BMW и Hyundai: есть пострадавшие

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Авария произошла днем 18 февраля в одном из районов Запорожья. Пострадавших госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Запорожской области.

Известно, что в аварию попали две иномарки. Чрезвычайники ликвидировали последствия ДТП.

"В результате аварии и полученных травм пассажира автомобиля BMW и водитель Hyundai госпитализировали в больницу каретой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

Напомним, на Кировоградщине произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 30-летняя женщина. Еще две женщины получили травмы и были госпитализированы.