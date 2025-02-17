Фото: ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області, RegioNews.

Відомо, що аварія сталась 17 лютого приблизно о 12:56 біля с. Бережинка Первозванівської СТГ Кропивницького району. Внаслідок ДТП загинула 30-річна жінка. Її тіло довелося деблокувати з пошкодженого авто за допомогою шабельної пили.

Також відомо, що ще двоє жінок (1971 та 1965 р.н) отримали травми. Вони були госпіталізовані.

Раніше повідомлялося, що на Київщині 65-річна жінка скоїла смертельну аварію. Відомо, що вона не впоралась з керуванням Mercedes-Benz, через що виїхала на зустрічну смугу та зіткнулась з ВАЗ. Внаслідок ДТП 57-річний водій останнього транспортного засобу загинув на місці. У його авто також було троє пасажирів (двоє з них - підлітки).