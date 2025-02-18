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18 лютого 2025, 15:05

Смертельна ДТП на Рівненщині: загинула пара пенсіонерів

18 лютого 2025, 15:05
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Фото: Нацполіція
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На Рівненщині будуть судити водія, який спричинив смертельну аварію. Відомо, що в ДТП загинула пара 75-річних пенсіонерів

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась восени 2023 року поблизу селища Гоща на трасі "Київ-Чоп". Тоді 34-річний водій Audi перевищив швидкість та зіткнувся з легковиком ЗАЗ під керуванням 75-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення 75-річний пенсіонер загинув на місці. Його 75-річна дружина із важкими травмами госпіталізували до лікарні, де вона того ж дня померла. Водій та пасажир Audi в ДТП не постраждали. 34-річному водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Кіровоградщині сталась смертельна ДТП. У аварії загинула 30 річна жінка. Рятувальникам довелося діставати її тіло за допомогою шабельної пили з потрощеного авто. Ще двоє жинок отримали травми і були госпіталізовані.

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