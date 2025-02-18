Житель Запоріжжя сяде на сім років за підпали військових автівок

фото: Запорізька обласна прокуратура

Суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі жителю Запоріжжя, який підпалив автомобілі, що належали захиснику України та правоохоронцям

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що наркозалежний місцевий житель наприкінці вересня 2024 року в пошуках легкого заробітку погодився на пропозицію, яка надійшла йому через месенджер, за гроші знищувати військовий та спецтранспорт.

Того ж місяця чоловік підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. А в жовтні – ще одну автівку, яка належала ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Підпали фільмував на власний телефон.

Суд визнав громадянина винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу й незаконному зберіганні наркотиків.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили групу неповнолітніх підпалювачів. Діти віком від 13 до 15 років знайшли "підробітку" в соцмережі.

Раніше ми повідомляли,що в Житомирі затримали 18-річного студента, який на замовлення росіян підпалив машину військового ЗСУ. Виявилося, що він знайшов таку "роботу" в Telegram.