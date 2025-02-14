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14 лютого 2025, 16:51

Росіяни залякували і шантажували: на Одещині викрили шестеро підлітків, які підпалювали автівки ЗСУ

14 лютого 2025, 16:51
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Фото: СБУ
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На Одещині правоохоронці викрили групу неповнолітніх підпалювачів. Діти віком від 13 до 15 років знайшли "підробітку" в соцмережі, яка виявилася "гачком" російських спецслужб

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили шестеро школярів віком від 13 до 15 років, які підпалювали автівки на замовлення росіян. Знайшли таку "роботу" вони в соцмережах, коли шукали швидкий заробіток. Коли неповнолітні намагались припинити "роботу", росіяни почали їм погрожувати.

Діяли підлітки роздільно. Спочатку вони шукали потенційні цілі, а потім, після погодження з російськими кураторами, - підпалювали їх. Одним з підозрюваних виявився 14-річний учень одеського ліцею. Він спалив авто військового ЗСУ, проте не отримав гроші і намагався обірвати зв’язок з окупантами. Однак вони почали шантажувати його, щоб змусити виконати наступне завдання.

Зокрема, в Одесі затримали 15-річного хлопця, який спалив службовий позашляхових ЗСУ. Ще трьох підлітків віком 13-15 років викрили у Роздільнянському районі: вони підпалили авто Держприкордонслужби. У Хаджибейському районі затримали 16-річну дівчину, яка підпалила два авто військових ЗСУ.

Тепер неповнолітнім загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Житомирі затримали 18-річного студента, який на замовлення росіян підпалив машину військового ЗСУ. Виявилося, що він знайшов таку "роботу" в Telegram. Заради швидкого заробітку хлопець використав займисту речовину, підпалив автівку, а відеозапис своїх дій надіслав "куратору".

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