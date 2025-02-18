Житель Запорожья сядет на семь лет за поджоги военных автомобилей
Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы жителю Запорожья, поджегшему автомобили, принадлежавшие защитнику Украины и правоохранителям
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что наркозависимый местный житель в конце сентября 2024 года в поисках легкого заработка согласился на поступившее ему через мессенджер предложение за деньги уничтожать военный и спецтранспорт.
В тот же месяц мужчина поджег автомобиль военнослужащего ВСУ. А в октябре – еще один автомобиль, принадлежавший ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Поджоги снимал на свой телефон.
Суд признал гражданина виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям, преднамеренном уничтожении чужого имущества путем поджога и незаконном хранении наркотиков.
Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили группу несовершеннолетних поджигателей. Дети в возрасте от 13 до 15 лет нашли "подработку" в соцсети.
Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали 18-летнего студента , который по заказу россиян поджег машину военного ВСУ. Оказалось, что он нашел такую "работу" в Telegram.