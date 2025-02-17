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17 лютого 2025, 18:06

На шкільній виставі в Києві "побили ТЦК"

17 лютого 2025, 18:06
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Фото: скрін
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У мережі показали відео зі шкільної вистави. На сцені учні однієї з київських шкіл показали нібито "побиття ТЦК". Тепер з ними спілкуватимуться поліцейські

Відео в соцмережі оприлюднив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає RegioNews.

За його словами. це 309 школа в Києві. Військовий підкреслив, що коли в сценарії з'являється сцена побиття українського військовослужбовця - це симптом серйозної проблеми.

"Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни—став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про "злочинний ТЦК”, поки справжні злочинці сидять у Кремлі?", - пише військовий.

Згодом у Поліції Києва повідомили, що ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту цієї шкільної вистави. Зазначається, що на святковому заході школярі представили глядачам виставу з нібито побиттям військового ТЦК.

"Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми "акторами"", - повідомили правоохоронці.

ТЦК поліція
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