Фото: скрін

У мережі показали відео зі шкільної вистави. На сцені учні однієї з київських шкіл показали нібито "побиття ТЦК". Тепер з ними спілкуватимуться поліцейські

Відео в соцмережі оприлюднив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає RegioNews.

За його словами. це 309 школа в Києві. Військовий підкреслив, що коли в сценарії з'являється сцена побиття українського військовослужбовця - це симптом серйозної проблеми.

"Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни—став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про "злочинний ТЦК”, поки справжні злочинці сидять у Кремлі?", - пише військовий.

Згодом у Поліції Києва повідомили, що ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту цієї шкільної вистави. Зазначається, що на святковому заході школярі представили глядачам виставу з нібито побиттям військового ТЦК.