У Херсоні росіяни атакували дроном цивільний автомобіль

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У Дніпровському районі Херсона російські військові скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль. Внаслідок атаки поранення отримала 43-річна жінка

Як передає RegioNews, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

Через скид боєприпасу мінно-вибухову травму отримала місцева жителька. Вона самостійно звернулась до лікарні.

"Медики її дообстежують та надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни атакували FPV-дроном рятувальників, які підвозили воду. Подія трапилась 17 лютого у Костянтинівці. Внаслідок обстрілу двоє рятувальників зазнали поранень.