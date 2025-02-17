У Херсоні росіяни атакували дроном цивільний автомобіль
У Дніпровському районі Херсона російські військові скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль. Внаслідок атаки поранення отримала 43-річна жінка
Як передає RegioNews, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.
Через скид боєприпасу мінно-вибухову травму отримала місцева жителька. Вона самостійно звернулась до лікарні.
"Медики її дообстежують та надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині росіяни атакували FPV-дроном рятувальників, які підвозили воду. Подія трапилась 17 лютого у Костянтинівці. Внаслідок обстрілу двоє рятувальників зазнали поранень.
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