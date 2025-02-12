У Житомирі затримали студента, який підпалив автівку військового
У Житомирі правоохоронці затримали 18-річного юнака, який за винагороду підпалив автомобіль військовослужбовця
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вночі 6 лютого у дворі багатоповерхівки у центрі міста згорів автомобіль Nissan X-Trail, який належав 33-річному військовому ЗСУ. Наступного дня поліцейські встановили причетного до підпалу.
Підозрюваного, 18-річного містянина, студента одного з місцевих закладів освіти, правоохоронці розшукали за місцем навчання. У нього вилучили докази причетності до злочину.
Юнак розповів, що відгукнувся на пропозицію заробітку в одній зі спільнот у Telegram-каналі. "Роботодавець" запропонував йому підпалити військову автівку за винагороду. Він використав займисту речовину, підпалив автівку, а відеозапис своїх дій надіслав "куратору".
Поліцейські передали фігуранта до СБУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фігуранту загрожує від 5 до 8 років тюрми.
Нагадаємо, раніше на Буковині затримали підпалювачів, яких завербували росіяни.