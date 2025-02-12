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12 лютого 2025, 16:37

У Житомирі затримали студента, який підпалив автівку військового

12 лютого 2025, 16:37
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фото: СБУ
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У Житомирі правоохоронці затримали 18-річного юнака, який за винагороду підпалив автомобіль військовослужбовця

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вночі 6 лютого у дворі багатоповерхівки у центрі міста згорів автомобіль Nissan X-Trail, який належав 33-річному військовому ЗСУ. Наступного дня поліцейські встановили причетного до підпалу.

Підозрюваного, 18-річного містянина, студента одного з місцевих закладів освіти, правоохоронці розшукали за місцем навчання. У нього вилучили докази причетності до злочину.

Юнак розповів, що відгукнувся на пропозицію заробітку в одній зі спільнот у Telegram-каналі. "Роботодавець" запропонував йому підпалити військову автівку за винагороду. Він використав займисту речовину, підпалив автівку, а відеозапис своїх дій надіслав "куратору".

Поліцейські передали фігуранта до СБУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали підпалювачів, яких завербували росіяни.

Житомир студент затримання військовий підпал автомобіль
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