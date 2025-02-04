На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 9 поранені
Впродовж минулої доби, 3 лютого, російські окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Надеждівка, Новодмитрівка, Іванівка, Широка Балка, Розлив, Софіївка, Антонівка, Понятівка, Зеленівка, Придніпровське, Інженерне, Садове, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Ольгівка, Тягинка, Українка, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Через ворожі обстріли одна людина загинула, ще 9 – дістали поранення.
Нагадаємо, впродовж 3 лютого окупанти завдали 277 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. На щастя, постраждалих немає.