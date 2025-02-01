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01 февраля 2025, 02:14

В Запорожской области правоохранители передали для ВСУ контрафактные сигареты

01 февраля 2025, 02:14
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Фото: Запорожский областной совет
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Суд принял такое решение

Об этом сообщает Запорожский областной совет, передает RegioNews.

Более 2 тысяч пачек сигарет, которые изъяли из незаконного оборота, передали на нужды украинских военных. Правоохранители изъяли контрафактные табачные изделия на сумму более 100 тысяч гривен при их транспортировке по Хортицкому району города.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой передать эти сигареты украинским защитникам. Суд согласился.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили подпольную табачную фабрику. Злоумышленники обустроили подпольные цеха в Камень-Каширском районе. Нужное сырье они заказывали по почте.

Правоохранители обнаружили у "бизнесменов" 7 станков для производства табачной продукции, около 12 тысяч пачек сигарет, более 100 кг табака, гильзы, картонную упаковку, денежные средства, патроны разного калибра и другие предметы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

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