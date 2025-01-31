Сили оборони завдали нищівних ударів по укриттях і бліндажах окупантів на Запоріжжі
На Запорізькому напрямку аеророзвідники 8-го прикордонного загону виявили місця скупчення особового складу російських окупантів. Координати укриття і бліндажу бійці передали побратимам-артилеристам
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Результат сумісної роботи арти та пілотів – уражене укриття та вщент "рознесений" бліндаж ворога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за тиждень на Донеччині воїни-прикордонники бригади "Помста" спалили велику кількість бронетехніки, озброєння та позицій російських окупантів. Серед знищеного — танки, САУ, гармати, РЛС, БМП-2, склади боєкомплекту та пально-мастильних матеріалів.
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