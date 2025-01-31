Прикордонники показали, як FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині
Прикордонники уразили чотири позиції та камеру спостереження загарбників у Харківській області
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу
"Днями яструби Харківського прикордонного загону за допомогою FPV-дронів знищили транспортний засіб, камеру спостереження, а також уразили чотири позиції ворога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищили транспорт російської армії та понад 30 окупантів.
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