Силы обороны нанесли сокрушительные удары по укрытиям и блиндажам оккупантов на Запорожье
В Запорожском направлении аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили места скопления личного состава российских оккупантов. Координаты укрытия и блиндажа бойцы передали собратьям-артиллеристам
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Результат совместной работы арты и пилотов – пораженное укрытие и "разнесенный" блиндаж врага", — говорится в сообщении.
Напомним, за неделю в Донецкой области воины-пограничники бригады "Месть" сожгли большое количество бронетехники, вооружения и позиций российских оккупантов. Среди уничтоженного — танки, САУ, пушки, РЛС, БМП-2, склады боекомплекта и горюче-смазочных материалов.
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