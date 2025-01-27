Росіяни вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранені 4 цивільних

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він додав, що загарбники вдарили по Степногірську керованими авіабомбами.

"Поранення дістали дві жінки і два чоловіка. Їм надається необхідна допомога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 8 січня зросла до 15. У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані.