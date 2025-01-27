Удар по Запоріжжю 8 січня: збільшилась кількість жертв

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Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко, передає RegioNews.

У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані.

"Лікарі до останнього боролись за життя невинної людини”, – зазначила Харченко.

Таким чином ввнаслідок атаки на місто 8 січня загинули 15 людей.

Нагадаємо, 8 січня близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Також зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутку з пасажирами.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відеореєстратор.