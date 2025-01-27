Окупанти обстріляли передмістя Херсона: пошкоджені будинки
У понеділок, 27 січня, близько 10:30 російські військові вдарили по селищу Зеленівка Херсонського району
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватних будинки.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, зранку 27 січня росіяни обстріляли Херсон. Під прицілом були житлові квартали у Корабельному районі.
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