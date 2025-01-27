фото: ДСНС

В суботу, 26 січня, о 15:30 російські військові нанесли три авіаудари по Костянтинівці, ймовірно, "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під прицілом окупантів вкотре опинилась житлова забудова

Про це повідомляє пресслужба прокуратури та ДСНС, передає RegioNews.

В результаті ворожої атаки травми отримали щонайменше четверо містян, які перебували на вулиці. Зокрема, троє чоловіків 48, 64 й 70 років та 50-річна жінка. У них діагностовували черепно-мозкову травму, осколкові поранення й забої. Стан одного з постраждалих оцінюється як важкий.

В місті пошкоджені 4 багатоповерхівки і 5 приватних будинків, гараж, автомобіль, електромережу.

Сталося загоряння господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, вранці 27 січня російські військові обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Пошкоджене підприємство, пʼятеро поранених.