Загиблий та поранені: поліція задокументувала нові воєнні злочини Росії на Запоріжжі

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У суботу, 18 січня, російські окупанти двічі завдали ракетних ударів по Запоріжжю. По інших населених пунктах області загарбники застосували 198 дронів-камікадзе, двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню, здійснили 148 артилерійських ударів та завдали одного авіаудару

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

Зранку російські ракети поцілили по Запоріжжю, спричинивши значні руйнування. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби та кафедральний собор.

"У результаті атаки загинув 63-річний чоловік та отримали поранення 12 людей віком від 20 до 69 років. Ще один чоловік вважається зниклим безвісти. Його долю встановлюють поліцейські", – йдеться в повідомленні.

Крім Запоріжжя, під вогнем опинилися й інші населені пункти області, зокрема Новодарівка, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Малинівка, Ольгівське та П’ятихатки.

Загалом поліція зафіксувала 127 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, вранці 18 січня росіяни завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. Окупанти поцілили по промисловому обʼєкту.

До кінця доби кількість постраждалих зросла до 12. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 63-річного чоловіка, ще одна людина вважається зниклою безвісти.