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19 января 2025, 11:30

Погибший и раненые: полиция задокументировала новые военные преступления России на Запорожье

19 января 2025, 11:30
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фото: Нацполиция
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В субботу, 18 января, российские оккупанты дважды нанесли ракетные удары по Запорожью. По другим населенным пунктам области захватчики применили 198 дронов-камикадзе, дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня, совершили 148 артиллерийских ударов и нанесли один авиаудар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Утром российские ракеты попали по Запорожью и повлекли значительные разрушения. Взрывной волной и обломками были повреждены жилые дома, транспортные средства и кафедральный собор.

"В результате атаки погиб 63-летний мужчина и получили ранения 12 человек в возрасте от 20 до 69 лет. Еще один мужчина считается пропавшим без вести. Его судьбу устанавливают полицейские", – говорится в сообщении.

Кроме Запорожья, под огнем оказались и другие населенные пункты области, в частности, Новодаровка, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Ольговское и Пятихатки.

В общей сложности полиция зафиксировала 127 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам военных преступлений РФ.

Напомним, утром 18 января россияне нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья. Оккупанты попали по промышленному объекту.

К концу суток количество пострадавших возросло до 12. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 63-летнего мужчины, еще один человек считается пропавшим без вести.

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