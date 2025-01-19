Вночі ППО збила 43 російські "шахеди" та безпілотники-імітатори

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 січня російські війська випустили по Україні 61 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 43 ворожі дрони, ще 15 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Міллерово, Брянськ, Орел — РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один в повітрі, бойова робота триває", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили показали, як знищили 20 російських крилатих ракет під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару по об’єктам критичної інфраструктури на Заході України 15 січня.