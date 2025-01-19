09:30  19 січня
"Петарда" обпікає обличчя та розʼїдає шкіру: на Львівщині розслідують травмування дітей через тренд у TikTok
13:17  18 січня
На Буковині мікроавтобус на смерть збив двох пішоходів: чоловіка та 17-річну дівчину
11:45  18 січня
У Кривому Розі зросла кількість загиблих через ракетний удар
UA | RU
UA | RU
19 січня 2025, 11:05

Вночі ППО збила 43 російські "шахеди" та безпілотники-імітатори

19 січня 2025, 11:05
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 19 січня російські війська випустили по Україні 61 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 43 ворожі дрони, ще 15 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Міллерово, Брянськ, Орел — РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один в повітрі, бойова робота триває", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили показали, як знищили 20 російських крилатих ракет під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару по об’єктам критичної інфраструктури на Заході України 15 січня.

війна ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив колону російської техніки
19 січня 2025, 08:10
На Сумщині знешкодили бойову частину авіаційної ракети Х-101
18 січня 2025, 09:24
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Зеленський: за тиждень Росія випустила по Україні понад 600 КАБів, 60 ракет і 550 "шахедів"
19 січня 2025, 12:25
Під Львом легковик переїхав велосипедиста: потерпілий загинув
19 січня 2025, 12:05
ЗСУ ліквідували ще майже 1600 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
19 січня 2025, 11:45
Загиблий та поранені: поліція задокументувала нові воєнні злочини Росії на Запоріжжі
19 січня 2025, 11:30
Російська армія вбила 3 мешканців Херсонщини, 6 людей постраждали
19 січня 2025, 10:33
Українська компанія допомагала Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї
19 січня 2025, 10:00
"Петарда" обпікає обличчя та розʼїдає шкіру: на Львівщині розслідують травмування дітей через тренд у TikTok
19 січня 2025, 09:30
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив колону російської техніки
19 січня 2025, 08:10
РФ вдарила "Іскандером" по громаді на Харківщині: є руйнування, постраждала жінка
19 січня 2025, 04:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »