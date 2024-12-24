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24 грудня 2024, 17:20

Шахрайський call-центр "обчистив" жителів окупованої Донеччини на 3 млн грн

24 грудня 2024, 17:20
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Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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Учасники організованої злочинної групи, які створили на тимчасово окупованій території Донецької області так званий "call-центр" та виманювали гроші у "клієнтів", постануть перед судом

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За інформацією прокуратури, зловмисники організували шахрайський call-центр, за допомогою якого виманювали гроші у потерпілих шляхом телефонних дзвінків.

Зокрема, шахраї представлялися співробітниками служб безпеки банків та фінансово-кредитних установ. Вони використовували таку схему як "вішинг" – телефонне шахрайство з виманюванням банківських реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації, а також примушуваннями до переказу коштів.

Під час розмови з "клієнтами" шахраї повідомляли пр. якісь "підозрілі фінансові операції" на банківських картках потерпілих.

Після цього під приводом "кваліфікованої допомоги" зловмисники отримували повний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. Далі кошти перераховувалися на рахунки сторонніх осіб (так званих "дропів"), а потім перетворилися в готівку.

Правоохоронці встановили 24-х потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму щонайменше 3 млн гривень. Усі жертви фінансових махінацій є громадянами України.

Прокурори Дніпропетровської області вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно співорганізатора і двох учасників організованої групи за фактом шахрайства.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України викрило мережу кол-центрів у Чернігові та Києві, через які обдурили українців більш ніж на 100 мільйонів гривень.

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