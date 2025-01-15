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15 січня 2025, 09:11

Шахрай із Сум виманив мільйони гривень у волонтерів, видаючи себе за військового

15 січня 2025, 09:11
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фото: прокуратура
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Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 24-річному жителю Сум, який видавав себе за військового

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

У відомстві наголосили, що підозрюваний переконав голову громадської організації у своїй приналежності до сил спецпризначення.

"Протягом тривалого часу він розповідав волонтерам видумані історії про виконання його підрозділом надважливих завдань у зоні проведення активних бойових дій, відтак просив допомогти", - розповіли у прокуратурі.

Таким чином він отримав від волонтерів під приводом придбання засобів захисту, амуніції тощо 1,8 млн грн. Також правоохоронці з'ясували, що протягом 2023 року громадська організація перерахувала на рахунки псевдовійськового нібито для потреб його підрозділу 2 млн 568 тис грн. Загалом було здійснено понад 160 транзакцій.

У прокуратурі додали, що молодик вже раніше отримав підозру, оскільки продав 9 автомобілів отриманих він громадської організації.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Львівській області 3 благодійні фонди, які забезпечили ввезення в Україну більше 700 авто без сплати митних платежів.

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