Запоріжці отримають понад 230 млн грн компенсації за пошкоджене та знищене майно

фото: Запорізька ОВА

Власники пошкодженого та знищеного внаслідок ворожих атак в 2024 році майна в Запорізькій області отримають понад 230 мільйонів гривень компенсації за програмою "єВідновлення"

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, за програмою "єВідновлення" подано понад 1800 заяв на надання компенсації по пошкодженому майну. З них вже погоджено заяв на 72,2 мільйони гривень.

"Ще понад 430 заяв подано на компенсацію за знищене майно. Погоджені заяви на суму 165,6 мільйонів гривень", – додав Іван Федоров.

Нагадаємо, у ВР внесли законопроєкт, який спрощує отримання компенсації "єВідновлення".

Раніше повідомлялося, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.