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12 листопада 2024, 14:10

єВідновлення продовжать фінансувати. Скільки коштів виділять на наступний рік

12 листопада 2024, 14:10
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фото: Олена Шуляк/Facebook
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Програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати у наступному році – на 2025 рік на її фінансування передбачили фінансування у розмірі 4 млрд гривень

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає RegioNews.

За її словами, йдеться про фінансування у розмірі 4 млрд гривень, втім ця сума щонайменше вдвічі менша за потрібно для реалізації програми суму. 3 млрд грн підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло, 1 млрд грн буде виділено на компенсації за пошкоджене майно.

"Проєкт бюджету у першому читанні не передбачав коштів на єВідновлення взагалі. Тож я подала правку про внесення до видатків бюджету на наступний рік 10 млрд гривень. Я спираюсь на попередні цифри – за перший рік роботи програми єВідновлення громадянам у якості компенсації виплатили 10,3 млрд гривень. Втім, цю правку відхилили. Тож нинішнє виділення коштів з одного боку можна вважати певною мірою перемогою. Але з іншого боку – враховуючи реальні потреби програми – ні, оскільки цієї суми катастрофічно недостатньо”, – підкреслила Шуляк.

Вона зазначила, що Україна продовжує вести перемовини з міжнародними партнерами щодо підтримки у фінансуванні програми на наступний рік. Більше того, до фінансування єВідновлення вже долучалися і Банк розвитку Ради Європи, який надав 100 млн євро, і Світовий Банк, який надав 200 млн доларів.

"Тож у програми єВідновлення є шанс. Я наполягаю на тому, що програма повинна не лише продовжувати підтримку українців, житло яких було пошкоджено, або зруйновано внаслідок російської агресії, а і розширюватись. Нагальна потреба – розширити єВідновлення на тимчасово-окуповані території. Якщо цього не зробимо ми, це зроблять окупанти. А цього важливо не допустити”, – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше Шуляк назвала топ-5 принципів нової ветеранської політики. На третій рік великої війни в Україні налічується вже мільйон ветеранів і ветеранок. Після перемоги їхня кількість може становити 5-6 млн людей. Усім їм необхідна всебічна підтримка – соціальна, економічна, психологічна – і все це має працювати комплексно.

Також Олена Шуляк повідомляла, що влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресія.

Окрім того, повідомлялося, що можливість подавати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення розширили для законних представників неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Тепер при подачі заяви можна обрати, хто звертається: законний представник чи представник за довіреністю.

Крім того, Шуляк повідомляла, що держава врахувала будь-які сценарії, які можуть трапитися під час цього опалювального сезону, щоб мати можливість у разі чого оперативно реагувати на різного роду надзвичайні ситуації.

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