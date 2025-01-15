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15 января 2025, 19:30

Запорожцы получат более 230 млн грн компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество

15 января 2025, 19:30
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фото: Запорожская ОВА
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Владельцы поврежденного и уничтоженного в результате вражеских атак в 2024 году имущества в Запорожской области получат более 230 миллионов гривен компенсации по программе "єВідновлення"

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, по программе "єВідновлення" подано более 1800 заявлений на предоставление компенсации по поврежденному имуществу. Из них уже согласованы заявления на 72,2 миллиона гривен.

"Еще свыше 430 заявлений подано на компенсацию за уничтоженное имущество. Согласованы заявления на сумму 165,6 миллиона гривен", - добавил Иван Федоров.

Напомним, в ВР внесли законопроект, упрощающий получение компенсации "єВідновлення".

Ранее сообщалось, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

война имущество компенсация Запорожская область єВідновлення Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
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