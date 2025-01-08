Россияне обстреляли энергообъект в Запорожском районе: без света осталось 500 человек
В среду, 8 января, российские военные атаковали Камышеватскую общину в Запорожском районе. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры без электричества остались четыре села
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Почти 500 потребителей остались без света в результате вражеской атаки на Камышеватскую общину. Во время обстрела повреждена энергетическая инфраструктура. Без электричества четыре села", — говорится в сообщении.
Энергетики починят поврежденное оборудование, как только это будет безопасно.
Напомним, Силы обороны сбили более 40 дронов, которые российские войска запустили по Украине в ночь на 8 января.
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