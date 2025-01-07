За добу окупанти 380 разів атакували населені пункти двох районів Запорізької області

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6 січня російська армія завдала 380 ударів по мирних населених пунктах Пологівського та Василівського районів

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує RegioNews.

За інформацією правоохоронців, війська РФ гатили із різних видів озброєння. Зокрема, по містах і селах регіону окупанти застосували 241 ударний дрон, двічі влучили з реактивних систем залпового вогню, завдали три авіаудари та здійснили 134 артобстріли.

Впродовж доби агресори обстріляли Степногірськ, П’ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку, Новоданилівку, Білогір’я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Наразі інформації про постраждалих громадян не надходило. При цьому поліцейські евакуювали зі Степногірська 66-річного чоловіка та 63-річну жінку.

За фактами збройної агресії армії рф поліцейські зібрали доказові матеріали та передали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за частиною 1 статті 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 січня російські війська завдали 370 ударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Загарбники використовували ударні дрони, авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню