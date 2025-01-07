07:10  07 січня
На Запоріжжі після п’яної сварки сталося вбивство, свідок погрожував поліцейським гранатою
06:15  07 січня
Торецьк у вогні: як виглядає зруйноване росіянами місто в січні 2025 року
04:25  07 січня
Жителі Ужгорода напали на правоохоронців, побили їх та втекли
UA | RU
UA | RU
07 січня 2025, 12:01

За добу окупанти 380 разів атакували населені пункти двох районів Запорізької області

07 січня 2025, 12:01
Читайте также на русском языке
фото: Нацполиція України
Читайте также
на русском языке

6 січня російська армія завдала 380 ударів по мирних населених пунктах Пологівського та Василівського районів

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує RegioNews.

За інформацією правоохоронців, війська РФ гатили із різних видів озброєння. Зокрема, по містах і селах регіону окупанти застосували 241 ударний дрон, двічі влучили з реактивних систем залпового вогню, завдали три авіаудари та здійснили 134 артобстріли.

Впродовж доби агресори обстріляли Степногірськ, П’ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку, Новоданилівку, Білогір’я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Наразі інформації про постраждалих громадян не надходило. При цьому поліцейські евакуювали зі Степногірська 66-річного чоловіка та 63-річну жінку.

За фактами збройної агресії армії рф поліцейські зібрали доказові матеріали та передали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за частиною 1 статті 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 січня російські війська завдали 370 ударів по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Загарбники використовували ударні дрони, авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню

Запорізька область
Окупанти вдарили "Градами" по Степногірську: є жертви
03 січня 2025, 15:21
На Запоріжжі росіяни скинули 11 КАБів на Степногірськ: загинула людина
02 січня 2025, 10:55
Росіяни скинули на Запорізьку область 6 авіабомб: зруйновані об'єкти інфраструктури
01 січня 2025, 09:05
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Сумщини знешкодили бойову частину збитого ворожого дрона
07 січня 2025, 11:56
У Тернополі п'яний водій протаранив електроопору
07 січня 2025, 11:35
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: є поранені
07 січня 2025, 11:24
Батьки трьох і більше дітей знову можуть отримати відстрочку від мобілізації в Резерв+
07 січня 2025, 11:10
Житель Уманщини постане перед судом за диверсії на залізніці та об'єктах енергетики
07 січня 2025, 11:09
Умєров призначив Кубракова своїм радником: якими питаннями він опікуватиметься
07 січня 2025, 10:45
У кримському санаторії окупанти розмістили військовий штаб
07 січня 2025, 10:39
Жителів Полтавщини попередили про технічний вибух
07 січня 2025, 10:11
Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 800 тисяч росіян
07 січня 2025, 10:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »