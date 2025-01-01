Росіяни скинули на Запорізьку область 6 авіабомб: зруйновані об'єкти інфраструктури
В останній день 2024 року російські окупаційні війська завдали 227 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 6 авіаційних ударів по Степногірську.
- 124 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
- 7 обстрілів із РСЗВ завдалм окупанти по території Щербаків та Новоданилівки.
- 90 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці, Ольгівському.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 31 грудня зруйнували об‘єкти інфраструктури ракетним ударом по Шосткинській громаді Сумщини.
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