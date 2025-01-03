Окупанти вдарили "Градами" по Степногірську: є жертви
У пʼятницю, 3 січня, російські військові вдарили "Градами" по селищу Степногірськ на Запоріжжі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого обстрілу зруйновані житлові будинки. Виникла пожежа.
Загинув пенсіонер, його дружина – з пораненнями в лікарні.
Нагадаємо, в ніч на 3 січня російська армія запустила з трьох напрямків 93 дрони по Україні. Силам ППО вдалось збити 60 безпілотників.
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