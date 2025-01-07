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07 января 2025, 12:01

За сутки оккупанты 380 раз атаковали населенные пункты двух районов Запорожской области

07 января 2025, 12:01
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фото: Нацполиция Украины
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6 января российская армия нанесла 380 ударов по мирным населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, войска РФ изготавливали из разных видов вооружения. В частности, по городам и селам региона оккупанты применили 241 ударный дрон, дважды попали из реактивных систем залпового огня, нанесли три авиаудара и совершили 134 артобстрела.

В течение суток агрессоры обстреляли Степногорск, Пятихатки, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Малую Токмачку, Новоданиловку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

Пока информации о пострадавших гражданах не поступало. При этом полицейские эвакуировали из Степногорска 66-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.

По фактам вооруженной агрессии армии России полицейские собрали доказательные материалы и передали в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по части 1 статьи 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 января российские войска нанесли 370 ударов по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Захватчики использовали ударные дроны, авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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