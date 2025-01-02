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02 січня 2025, 10:55

На Запоріжжі росіяни скинули 11 КАБів на Степногірськ: загинула людина

02 січня 2025, 10:55
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фото: Нацполіція
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Вчора, 1 січня, російські війська здійснили масштабну атаку на населені пункти регіону. Найбільше постраждало селище Степногірськ Василівського району, де внаслідок обстрілів загинув цивільний

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

Окупанти завдали 11 авіаударів по Запорізькому району, застосували 221 ударний дрон, здійснили 119 обстрілів із артилерії та 10 разів вдарили із РСЗВ. Правоохоронці зафіксували 11 випадків руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Відомо, що на Степногірськ з 21:00 до 21:30 загарбники нанесли 11 ударів КАБами. У результаті авіаударів вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівля селищної ради, приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби пожежної частини.

"З-під завалів рятувальники та поліцейські деблокували тіло загиблого чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи тривали близько п’яти годин", — йдеться у повідомленні.

Окрім Степногірська, під удари окупантів потрапили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Малинівка, Новодарівка та Ольгівське.

Правоохоронці задокументували факти воєнних злочинів, зібрали необхідні речові докази та відкрили кримінальні провадження. Розслідування тривають.

Нагадаємо, 1 січня на Чернігівщині російські загарбники вдарили по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені пекарня, об’єкт інфраструктури та два магазини.

РФ війна обстріли окупанти Нацполіція Запорізька область загиблий руйнування авіабомба КАБ Степногірськ
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