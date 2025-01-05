Россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры на Запорожье

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За прошедшие сутки, 4 января, российские войска нанесли 370 ударов по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Захватчики использовали ударные дроны, авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Под обстрелы попали Марьевка (Запорожский район), Каменское (Васильевский район), а также Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Новодаровка и Темировка (Пологовский район).

Правоохранители зафиксировали повреждения жилых домов, гаражей, хозяйственных построек, имущества и автомобилей местных жителей.

"В Запорожском районе в результате БПЛА-атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

Следователи собрали доказательства военных преступлений окупантов. По этим фактам правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы после авиационного удара РФ по поселку Свеса Шосткинского района 4 января В результате атаки травмированы 10 гражданских, пострадавших под завалами не обнаружили.