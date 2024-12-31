Ракетний удар по Києву: в одному з районів зафіксовано падіння уламків
Під час відбиття ракетної атаки ворога на Київ вранці 31 грудня в одному з районів столиці впали уламки збитої цілі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.
"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа чи руйнувань нема. Також наразі немає інформації про постраждалих.
Повітряна тривога у столиці наразі триває.
Нагадаємо, близько 8 години у Києві прогриміли вибухи. Ворог атакував столицю ракетами.
У Києві прогриміли вибухи — ворог завдає ракетного ударуВсі новини »
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