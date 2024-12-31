фото ілюстраційне: ДСНС

Під час відбиття ракетної атаки ворога на Київ вранці 31 грудня в одному з районів столиці впали уламки збитої цілі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа чи руйнувань нема. Також наразі немає інформації про постраждалих.

Повітряна тривога у столиці наразі триває.

Нагадаємо, близько 8 години у Києві прогриміли вибухи. Ворог атакував столицю ракетами.