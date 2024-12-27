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27 грудня 2024, 09:40

На Запоріжжі розшукують водія, який на смерть збив людину та втік

27 грудня 2024, 09:40
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася 25 грудня у Запорізькому районі. Правоохоронці шукають водія-втікача

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

За матеріалами слідства, близько 16:40 водій водій невстановленого авто, рухався по трасі Новотавричеське – Бекарівка та збив пішохідку. Після вчинення ДТП керманич просто поїхав. Від отриманих травм 37-річна жінка загинула на місці аварії.

"Наразі тривають заходи щодо встановлення особи керманича та транспортного засобу, за участі якого сталася ДТП", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці просять громадян, які мають будь-яку інформацію щодо обставин цієї ДТП або особи винуватця, з проханням звернутись до найближчого підрозділу поліції або за телефонами: 067-613-83-15, 097-139-63-24 або 102.

Нагадаємо, на трасі в Запоріжжі легковик врізався у вантажівку. 40-річна водійка загинула на місці аварії.

смерть розслідування розшук трагедія аварія Нацполіція Запорізька область смертельна ДТП
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